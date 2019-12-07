Süper Lig'de kötü günler geçiren ve son 6 maçını kaybeden İttifak Holding Konyaspor Gaziantep FK karşısında çıkış maçına çıkıyor. Aykut Kocaman'ın öğrencileri rakibini mağlup ederek 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK ise 3 haftadır maç kazanamıyor. Marius Sumudica'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

8 Aralık Pazar günü (yarın) Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak ve saat 14:00’da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK 14.hafta maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor’da sakatlıklarının tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marko Jevtovic ile Ertuğrul Taşkıran’ın yanı sıra U18 Milli Takımı’nda bulunan Ali Karakaya forma giyemeyecek.



