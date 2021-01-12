Konyaspor - Gaziantep FK canlı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyorlar. İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor sahasında rakibini yenerek çeyrek finale kalmak istiyor. Uzun yenilmezlik serisinin ardından son lig maçında Sivasspor'a kaybeden Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Antep ekibinde Sumudica'nın görevine son verilmişti.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK CANLI TAKİP

Maç başladı

GOL | 11. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Bytiqi'nin ortasında ön direkte Erdon Daci, kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe yönelen topta Marin Anicic, yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

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Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşmayan Gaziantep ekibinde, takımın başında antrenör Erdal Güneş görev yapacak.

Gaziantep temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Sousa, Jean Armel Kana Bıyık ve Nouha Dicko, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.