Konyaspor-Gaziantep canlı

Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen, geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı harika bir dönüşe imza atan Konyaspor, evinde alacağı galibiyetle 3'te 3 yapmak istiyor. Son 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Sa Pinto'nun Gaziantep'i ise evine galibiyetle 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor 30 puanla 12. sırada. Gaziantep FK ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ BAŞLADI!

4. dakikada Gaziantep FK, Nouha Dicko ile bir gol buldu ancak gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'ın uyarı sonrası iptal edildi.

18. dakikada Maxim’in sert şutunda top kaleci Eray Birniçan’dan döndü.

30. dakikada Jevtovic’in gelişine vurduğu top kaleci Günay Güvenç’te kaldı.

37. dakikada Mirallas’ın altıpas üzerinden vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Jevtovic, Rahmanovic, Milosevic, Cikalleshi

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Morais, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Dicko.

Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Erkan Özdamar yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

SÜPER LİG PUAN DURUMU