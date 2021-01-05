Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan ve zirve yolunda ağır bir yara alan Galatasaray, 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Ev sahibi Konyaspor ise kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Maçtaki ilk faul Galatasaray'ın lehine. Emre Akbaba, Shengelia'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Gürcü oyuncuyu daha dikkatli olması konusunda uyardı ve oyun devam etti.

6' Galatasaray kalabalık geldi. Sağ kanatta topla buluşan Younes Belhanda, bekletmeden ortasını gönderdi. Diagne'den önce hamle yapan Abdülkerim, yaptığı kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

14' Ryan Donk'un hatası sonrası topla buluşan Milosevic, pasını Cikalleshi'ye aktardı. Geriye hızlı koşu yapan Luyindama, kritik müdahale yaptı ve topu kazandı.

23' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

25' Galatasaray Ömer Bayram'la hızlı çıkmak istedi. Milli oyuncunun içeriye çevirdiği topa Ahmet son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

34' Maçtaki ilk sarı kart Jevtovic'e çıktı. Sırp orta saha, Ömer Bayram'a arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

36' Galatasaray tehlikeli geldi. Konyaspor ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba, ortasını gönderdi. Tecrübeli kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

38' Galatasaray'da Linnes sağ kanatta hareketlenmek istedi, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Sehic boşa çıktı. Arka direkte kafa vuruşunu yapan Diagne, kaleyi tutturamadı ve Galatasaray net biz pozisyondan yararlanamadı.

39' Ömer Bayram, Oğuz Kaan'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı

GOL | 39' Sağ bekten bindiren Skubic, Jevtovic'in pasında topu göğsüyle yere indirdi ve pasını Daci'ye gönderdi. Yerden sert bir vuruş yapan Makedon futbolcu, golü buldu ancak ağları bulan top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ofsayt kararı verilen pozisyonda VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı.

42' Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekip, golü atan Daci'yle ceza alanına girmek istedi ancak araya giren Donk, tehlikeyi önledi.

44' Luyindama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Diagne, Sehic'le karşı karşıya kaldı. Senegalli'nin sert şutu üstten auta çıktı.

Galatasaray eşitliği yakaladı

GOL | 45+2' Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan, bekletmeden ortasını gönderdi. Diagne, ceza sahası içerisinde yaptığı şutla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray eşitliği yakaladı.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Daci'nin gecesi

GOL | 46' Konyaspor ikinci yarıya golle başladı. Sol kanatta topla buluşan Guilherme, Galatasaray ceza sahasına ortasını gönderdi. Kendisini unutturan ve koşusunu yapan Daci, boş durumda vuruşunu yaptı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

49' Ömer Bayram'ın kullandığı kornere iyi yükselen Oğulcan Çağlayan, bomboş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleyi tutmayan top auta çıktı.

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Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı, skor takibi haberimizde.

Konyaspor - Galatasaray 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne

Fatih Terim’in cezası bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 4 maçlık cezası Konyaspor maçıyla sona eriyor. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim’e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Süper Lig’deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

Galatasaray'da 7 eksik

Galatasaray’da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda yer almadı.