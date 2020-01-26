Zirve yarışından uzak kalan Galatasaray için geri kalan tüm maçlar final değerinde. Hafta içi Türkiye Kupası’nda, Rizespor’u 2-1 mağlup edip tur atlamayı başaran sarı kırmızılılar için zor bir deplasman olacak. Konyaspor geçtiğimiz hafta Ankaragücü ile olan mücadelesinden galip ayrıldı ve tam 10 maç sonra kazanmayı bildiler. Genellikle az skorların olduğu Konya deplasmanı, sarı kırmızılılara gol bulma yolunda zorluk çıkartabilir. Karşı karşıya gelen iki takımın son 3 maçı da berabere sonuçlandı. Misli.com üzerinden canlı iddaa ve tek maç olarak oynanabilecek mücadeleye siz de bahis yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Konyaspor’un son 25 maçın 19'u 2,5 gol altı skorla bitti.

• Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 40 maçın ilk yarılarında sadece 18 gol yedi.

• Galatasaray bu sezon oynadığı 28 resmi maçın sadece 9’unda 1’den fazla gol atabildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bu mücadeleye maç öncesi bahis alan üyelerin %58’lik kısmı Galatasaray’ın mücadeleden galip ayrılacağı görüşündeler. Bu zorlu mücadele için bir diğer tercih ise 02 çifte şans olmakta.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Aykut Kocaman’ın ekibi ara sonrası ilk maçta Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Fakat Konya’nın oynadığı futbol ve tempoya dair olumlu sözler sarf etmek doğru olmaz. Galatasaray da hafta arasında kupa mesaisi yaptı. Sarı Kırmızılılar da bu sezon düşük skorlu maçlara imza atıyor. İlk 45 dakikalık bölümde kontrollü ve dengeli bir futbol bekliyorum. İlk yarıda çok gol görmeyiz.



