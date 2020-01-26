Konyaspor, Galatasaray karşısında seri peşinde

Üst sıra hedefiyle sezona başlarken, bir türlü alt sıralardan kurtulamayan Konyaspor, 10 haftalık galibiyet hasretine Ankaragücü deplasmanında son vermişti.

Bu sezon sadece bir kez üst üste iki maç kazanabilen ve toplamda 4 galibiyeti bulunan Yeşil-Beyazlılar, Galatasaray karşısındaki tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman, 2012 yılının Aralık ayından bu yana Fatih Terim’e karşı ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Kocaman’ın bu süreçte 1 galibiyeti, 4 de beraberliği var.

Takımda iki eksik var

Buna karşın kendi evindeki lig maçlarında 323 dakikadır gol bulamayan Konyaspor adına iç sahada fileleri havalandıran son isim Miya’ydı.

Öte yandan ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Milosevic bugünkü Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ayrıca sol bek Ferhat Öztorun’un sakatlığı da devam ediyor.