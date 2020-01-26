Konyaspor - Galatasaray canlı izle (GS - Konya canlı yayın)

Galatasaray'da gözler bu akşam deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takımı ligin ikinci yarısına iki galibiyet ile başlamıştı. Galatasaray bu iyi başlangıcını deplasmanda Konyaspor maçında devam ettirmek istiyor.

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Fatih Terim'in Arda polemiği yüzünden yönetimle ters düşmesinin ardından bu maçın önemi kendi adına bir kat daha arttı.

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Maç başladı.

6. dakikada Konyaspor'da Jevtovic'in uzaktan yaptığı vuruşu, kaleci Muslera çıkarmayı başardı. Dönen topta ise ofsayt bayrağı kalktı.

13. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta Emre Akbaba, topu Mariano'ya bıraktı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu, savunmadan sekerken dönen topta Feghouli'nin gelişine çektiği şut kaleci Serkan'ın üzerine gitti.

16. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken Serkan'ın çıkardığı topta Falcao'dan önce savunma araya girerek topu kornere yolladı.

16. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Falcao'nun kafa vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerine gitti.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı boşa çıktı ve sonrasında Donk kafayı vururken Konyaspor savunması topu kornere yolladı.

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Konyaspor - Galatasaray 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

Galatasaray: Muslera, Marıano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Ömer, Feghouli, Falcao

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı. İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da üç futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray’da 3 futbolcu yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

İki ekip arasındaki 38. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 72 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi. İki takım ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Aslan Konya'ya en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası’nda toplam 14 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim’in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geride kalan 14 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri ise 16 gol attı.