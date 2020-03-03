Konyaspor Futbol Akademisi 10 bin yeni futbolcuya ulaşmayı hedefliyor

Konyaspor Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Ay, akademinin, devam eden çalışmalarıyla son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını, Türk futbolunun ve kamuoyunun ilgi odağı haline geldiğini ifade etti.

Konyaspor Futbol Akademisi’nin özellikle genç milli takımlara verdiği futbolcu sayısında önemli artış yaşandığını vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Akademimiz, pilot takım 1922 Konyaspor’a kazandırdığı futbolcular ile amacına uygun ve sürekli gelişim gösteren bir kimliğe sahip olmuştur. Çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyan akademimiz, Konya merkezde başlayan ve ülke çapında hızla yayılan futbol okullarımızın sayısını ve işlevini artıracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Hedefimiz, bölge okullarımız ve bunlara bağlı çalışan pilot takımlarımızla Türkiye genelinde toplam 100 okul ve 50 takım ile proje çerçevesinde çalışmalar yaparak 10 bin kadar futbolcuya ulaşmak."

Kısa süre sonra proje çalışmalarına başlanacağını aktaran Ay, "Bu projeyle Konyaspor Kulübümüz maddi kazanç elde etmenin yanında büyük bir futbolcu havuzuna sahip olacak. Proje çerçevesinde pilot takımlarımız ve futbol okullarımızın katılımıyla yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez geniş kapsamlı turnuva maçları düzenlenecek." açıklamasında bulundu.

AA