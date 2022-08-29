Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Bu akşam saat 19.15'te Eskişehir'de oynanacak maçın VAR koltuğunda Koray Gençerler görev yapacak.
Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor 'un Fenerbahçe 'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Bu akşam saat 19.15'te Eskişehir'de oynanacak maçın VAR koltuğunda Koray Gençerler görev yapacak.
Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok üstlenecek.
Eskişehir'de oynanacak
Karşılaşma Konyaspor'un ev sahipliğinde olsa da Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki yenileme çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak.