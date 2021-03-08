Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Süper Lig 'de şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe , deplasmanda İlhan Palut ile bir çıkış yakalayan Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre mücadelede VAR görevini Alper Ulusoy üstlenecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek.