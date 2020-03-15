Konyaspor - Fenerbahçe maçında korona selamlaşması

Yeşil- Beyazlılar, maç öncesi ısınmaya çıkarken, “Bu vatan hepimizin, işte tapusu” yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi temalı tişörtleri giydi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki maça futbolcular, “Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Stada, “Hilalin gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı. Öte yandan maçın hakemleri ile her iki takım oyuncuları, ellerini spreyle dezenfekte etti. Taraflar ayrıca el sıkışarak tokalaşma yerine de, elleri kalplere götürerek, korona virüsüne önlem selaşması yaptılar.