Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe , Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki yenileme çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında 10 kişi kaldı.

Attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, topsuz alanda Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrası oyun dışında kaldı.

Görüntü: beIN Sports

Pozisyona yakın olan hakem Arda Kardeşler, tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartına başvurdu. Pozisyonun içindeki diğer isim Adil Demirbağ ise sarı kart gördü. Kardeşler'e itirazlarda bulunan ve pozisyonun kararın ağır olduğunu iddia eden Ekvadorlu forvet, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Görüntü: beIN Sports

Valencia'nın gördüğü kart sonrası sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Arda Kardeşler'i çok sert bir dille eleştirdi. Pozisyonun kırmızı kart olmadığını düşünen Sarı Lacivertli futbolseverler, VAR hakemi Koray Gençerler'e de tepki gösterdi.

Enner Valencia'nın alacağı cezaya göre kaçırabileceği maçlar:

1 maç: Kayserispor

2 maç: Kayserispor, Alanyaspor

3 maç: Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş







