Süper Lig'de aldığı Trabzonspor ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe , 11. hafta maçında Konyaspor'a konuk olacak. 19 puanla 5. sırada yer alan Vitor Pereira yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırıp kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligde tek mağlubiyeti olan ve 17 puanla 7. sırada yer alan Konyaspor ise güçlü rakibini eli boş gönderip üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bugün saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehiç, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar, Endri, Bytyqi, Hassan

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed (Novak), Pelkas, Rossi, Valencia

Mesut Özil maç kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe için Alanyaspor yenilgisi sonrası Konyaspor maçı kritik hale geldi. Bu karşılaşmada sahaya çıkacak kadro merakla bekleniyor. Kaleci Altay Bayındır ve stoper Min-jae Kim’in cezasını tamamlaması Vitor Pereira’nın elini güçlendirdi. Her iki oyuncu da bu akşam 11’de yer alacak. Ancak akşam saatlerinde yaşanan gelişme keyifleri kaçırdı. Son Alanya mücadelesinde 80. dakikada oyuna dahil olan Mesut’un bugün takımının hücumdaki en önemli kozları arasında yer alması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncudan kötü haber geldi. İleri uçta artık istikrar sağlamayı planlayan Pereira’nın, 33 yaşındaki oyuncuyu düzenli olarak oynatması, bugün ilk 11’e alması beklenirken, Mesut dün akşam idmanı sonrasında ağrıları olduğunu belirtince Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Yerine Pelkas

Ligdeki Altay maçında da sakatlığı gerekçesiyle oynatılmayan, bir sonraki karşılaşma olan Sivas mücadelesinde forma giyen Mesut, Avrupa Ligi’nde de Olympiakos mücadalesinde sağlık problemi gerekçesiyle kadroda yoktu. Kasımpaşa maçında kadroya alınan ancak oyuna giremeyince Pereira’nın önüne ısınma yeleğini atan Mesut’un hocası ile yaşadığı kriz başkan araya girince çözülmüştü. Mesut’un yokluğunda hücum hattının sağında Pelkas’ın oynaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sağlık durumu testlerin ardından belli olacak.

Altay ve Kim Min-jae dönüyor

Fenerbahçe’de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Konyaspor’a da aynı baskı

Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği Alanyaspor maçına oldukça baskılı başlamıştı. Sarı-Lacivertliler’in müthiş presi nedeniyle Alanya ilk yarıda adeta yarı sahasından çıkamadı. Akdeniz ekibi ilk şutunu, Emre Akbaba ile öne geçtiği 75. dakikada çekebildi. Pereira, o karşılaşmada istediği sonucu alamasa da bu akşam Konyaspor mücadelesine de baskılı başlamayı planlıyor. Portekizli teknik adam, aynı oyunla golü bulmaları halinde maçı rahatça kontrol edecekleri görüşünde.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında 41. randevu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig ’de 41. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

Konya’daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig’de Konyaspor’a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14’ünü kazanırken, 4’ünü kaybetti, 2’sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya’da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya’da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.