Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor. Corona Virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arayacak. Konyaspor ise rakibini eli boş göndermek istiyor.

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriç

Maç seyircisiz oynanacak

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

Fenerbahçe’de eksik çok

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette’in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe’de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, Konya’da kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe’de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor’a karşı oynayamayacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Konya’daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig’de Konya’da 18 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3’ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya’da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Konya’da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.



