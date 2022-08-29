Başakşehir'le birlikte Süper Lig'de gol yemeyen iki takımdan biri olan Konyaspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz'a diş geçiremeyip Avrupa'ya veda etmişti. Oğulcan Ülgün dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanıp kenara gelen Konrad Michalak son antrenmanda takımla birlikteydi; maç kadrosundaki yerini alacak. TD İlhan Palut kalede Ibrahim Sehic'ten, sol stoperde Francisco Calvo'dan ve sol bekte Guilherme'den kolay kolay vazgeçmez... Orta alanda Amir Hadziahmetovic ve Endri Çekiçi, kanatta Zymer Bytyqi de muhtemelen ilk 11'de olacaktır... Yeni transfer Uche Ikpeazu ile Muhammet Demir arasındaki "9 numara" tercihini maç saati öğreneceğiz.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Austria Wien engelini aşıp adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıran Fenerbahçe 'nin deplasman kafilesinde eksik çok... Sakatlıkları devam eden Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile henüz hazır olmayan Bruma ve Joshua King, Eskişehir'e götürülmedi. Filip Novak, Burak Kapacak, Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas da 22 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Berisha ve Pelkas'ın hafta arasında satışlarının gerçekleşmesi bekleniyor. İlk 6 resmi maçta 4'lü savunma tercih eden Jorge Jesus, son 3 maçı 3'lü savunma ile geçti. Sarı-lacivertli ekipte forması garanti olan tek isim Altay Bayındır gibi duruyor. Şu ana kadar hem savunmada, hem orta alanda, hem de hücumda ciddi bir sirkülasyon gördük. Zaten Jesus da; "Benim için ideal kadro diye bir şey yok. Eğer 3 günde bir maç yapıyorsanız elinizdeki geniş kadrodan en iyi şekilde faydalanmalısınız..." demişti. Savunmada Luan Peres, orta alanda Miha Zajc, sol kanatta Ezgjan Alioski, hücumda Enner Valencia ilk 11'e yakın isimler... Maçın gidişatına göre sakatlıktan çıkan Joao Pedro'yu da ilk kez sahada görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 lig maçının 3'ünü Konyaspor kazandı. (2 Fenerbahçe galibiyeti)

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının 7'sini kazandı. (1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim Jorge Jesus'un öğrencilerinden Eskişehir'de 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.