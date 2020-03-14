Konyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1 - 0
Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçı Riad Bajic'in golüyle 1-0 kazandı ve 7 maç aradan sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti ise bu maçla birlikte 7 maça çıkmış oldu
Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçı Riad Bajic'in golüyle 1-0 kazandı ve 7 maç aradan sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.
Fenerbahçe maçı isabetli şut çekemeden tamamlarken Bülent Korkmaz, Konyaspor kariyerinde bu sezon ilk galibiyetini aldı
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Levan Shengelia (Dk.87 Jevtovic ), Deni Milosevic (Dk.81 Alper Uludağ), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic (Dk.78 Ali Turan )
FENERBAHÇE: Harun Tekin - Isla, Jailson , Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu (Dk.64 Mevlüt Erdinç), Mehmet Ekici (Dk.46 Deniz Türüç), Zajc , Tolga Cigerci (Dk.83 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Vedat Muriç
GOL: Dk. 41 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Selim Ay, Uğur Demirok, Ertuğrul Taşkıran, Bülent Korkmaz (T.D.) (İttifak Holding Konyaspor) - Hasan Ali Kaldırım, Rodrugies (Fenerbahçe)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Skubic, Dk. 77 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)
Maçtan dakikalar
7.dakikada Konyaspor sağ kanattan Shengelia ile geldi. Şutu savunmadan geri geldi
9.dakikada Vedat Muriç sol kanatta rakibini geçip alan yakalamıştı ancak Selim Ay faulle rakibini durdurdu
SARI KART 10.dakikada Selim Ay bu pozisyonun ardından sarı kart gördü
15.dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kafayı Ömer Ali vurdu kaleci Harun topu çizgi üzerinde güçlükle çıkardı. Pozisyon VAR sistemi üzerinden incelendi ancak topun tamamının çizgiyi geçmedi belirtildi.
20.dakikada sol kanattan Vedat Muriç ceza sahasına girdi hemen penaltı noktasına çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.
23.dakikada Konyaspor yine Ömer Ali ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında uçarak Ömer Ali vurdu ancak top az farkla auta gitti
SARI KART 30.dakikada Uğur Demirok taç çizgisi kenarında yaptı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.
SARI KART 38.dakikada Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım, yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü
GOL! Konyaspor 41.dakikada Riad Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti
43.dakikada sol çaprazdan Guilherme vurdu top Jailson'un yüzünden geri geldi
İlk yarıyı Konyaspor 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başlamadan Fenerbahçe'de oyuna Deniz Türüç girdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
SARI KART 47.dakikada Konyaspor takımından Skubic taç çizgisi yakınında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.
49.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zajc kafayı vurdu top üstten auta gitti
50.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Garry Rodrigues'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç şutunu çekti savunmadan seken top kornere gitti
SARI KART 54.dakikada Konyaspor takımından Ömer Ali orta alanda rakibinin ayağının üstüne basında hakemden sarı kart gördü
58.dakikada Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Skubic ortaladı kale sahasında Bajic kayarak hamle yaptı ancak vuruşu yandan auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 64.dakikada oyundan Emre Belözoğlu çıktı yerine Mevlüt Erdinç girdi
KIRMIZI KART 67.dakikada Skubic rakibine yaptığı engelleme sonucu ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı
74.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Isla vurdu ancak şutu yandan dışarı gitti
KIRMIZI KART 76.dakikada Ömer Ali Şahiner rakibini arkadan çekince ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı
78.dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kantatn gelen ortaya uygun durumda Garry Rodrigues vurdu top yandan auta gitti.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada oyundan Riad Bajic çıktı yerine Ali Turan girdi
80.dakikada sağ kanattan gelişen atakta Vedat Muriç uygun durumda vurdu çizgiden savunma çıkardı ancak sonrası hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 81.dakikada oyundan Milosevic çıktı yerine Alper Uludağ girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 82.dakikada oyundan Tolga çıktı yerine Ferdi Kadıoğlu girdi
SARI KART 84.dakikada Fenerbahçe'den Garry Rodrigues yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
85.dakikada sol kanattan gelen ortaya Vedat Muriç kafayı vurdu top yandan auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 87.dakikada oyundan Shengelia çıktı yerine Jevtovic girdi
SARI KART 88.dakikada Konyaspor takımında kaleci Ertuğrul oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü
90.dakikada Luiz Gustavo ceza sahası dışında vurdu top üstten auta gitti
Mücadeleyi Konyaspor 1-0 galip bitirdi.
ÇANAKKALE TİŞÖRTLERİ GİYDİLER
İttifak Holding Konyasporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya 'Bu vatan hepimizin, işte tapusu' tişörtleri ile çıktılar. Tribünlerde ise 'Hilalil gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tüm kahramlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.
PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR
Her iki takım oyuncuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİLER
Maç öncesi her iki takım oyuncuları ve hakemler ellerine sprey sıkarak dezenfekte etti.