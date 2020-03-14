Konyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1 - 0

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçı Riad Bajic'in golüyle 1-0 kazandı ve 7 maç aradan sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Fenerbahçe maçı isabetli şut çekemeden tamamlarken Bülent Korkmaz, Konyaspor kariyerinde bu sezon ilk galibiyetini aldı

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Levan Shengelia (Dk.87 Jevtovic ), Deni Milosevic (Dk.81 Alper Uludağ), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic (Dk.78 Ali Turan )

FENERBAHÇE: Harun Tekin - Isla, Jailson , Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu (Dk.64 Mevlüt Erdinç), Mehmet Ekici (Dk.46 Deniz Türüç), Zajc , Tolga Cigerci (Dk.83 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Vedat Muriç

GOL: Dk. 41 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Selim Ay, Uğur Demirok, Ertuğrul Taşkıran, Bülent Korkmaz (T.D.) (İttifak Holding Konyaspor) - Hasan Ali Kaldırım, Rodrugies (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Skubic, Dk. 77 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)





Maçtan dakikalar

7.dakikada Konyaspor sağ kanattan Shengelia ile geldi. Şutu savunmadan geri geldi

9.dakikada Vedat Muriç sol kanatta rakibini geçip alan yakalamıştı ancak Selim Ay faulle rakibini durdurdu

SARI KART 10.dakikada Selim Ay bu pozisyonun ardından sarı kart gördü

15.dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kafayı Ömer Ali vurdu kaleci Harun topu çizgi üzerinde güçlükle çıkardı. Pozisyon VAR sistemi üzerinden incelendi ancak topun tamamının çizgiyi geçmedi belirtildi.

20.dakikada sol kanattan Vedat Muriç ceza sahasına girdi hemen penaltı noktasına çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23.dakikada Konyaspor yine Ömer Ali ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında uçarak Ömer Ali vurdu ancak top az farkla auta gitti

SARI KART 30.dakikada Uğur Demirok taç çizgisi kenarında yaptı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

SARI KART 38.dakikada Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım, yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü

GOL! Konyaspor 41.dakikada Riad Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti

43.dakikada sol çaprazdan Guilherme vurdu top Jailson'un yüzünden geri geldi

İlk yarıyı Konyaspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başlamadan Fenerbahçe'de oyuna Deniz Türüç girdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

SARI KART 47.dakikada Konyaspor takımından Skubic taç çizgisi yakınında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

49.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zajc kafayı vurdu top üstten auta gitti

50.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Garry Rodrigues'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç şutunu çekti savunmadan seken top kornere gitti

SARI KART 54.dakikada Konyaspor takımından Ömer Ali orta alanda rakibinin ayağının üstüne basında hakemden sarı kart gördü

58.dakikada Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Skubic ortaladı kale sahasında Bajic kayarak hamle yaptı ancak vuruşu yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 64.dakikada oyundan Emre Belözoğlu çıktı yerine Mevlüt Erdinç girdi

KIRMIZI KART 67.dakikada Skubic rakibine yaptığı engelleme sonucu ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

74.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Isla vurdu ancak şutu yandan dışarı gitti

KIRMIZI KART 76.dakikada Ömer Ali Şahiner rakibini arkadan çekince ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

78.dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kantatn gelen ortaya uygun durumda Garry Rodrigues vurdu top yandan auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada oyundan Riad Bajic çıktı yerine Ali Turan girdi

80.dakikada sağ kanattan gelişen atakta Vedat Muriç uygun durumda vurdu çizgiden savunma çıkardı ancak sonrası hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 81.dakikada oyundan Milosevic çıktı yerine Alper Uludağ girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 82.dakikada oyundan Tolga çıktı yerine Ferdi Kadıoğlu girdi

SARI KART 84.dakikada Fenerbahçe'den Garry Rodrigues yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

85.dakikada sol kanattan gelen ortaya Vedat Muriç kafayı vurdu top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 87.dakikada oyundan Shengelia çıktı yerine Jevtovic girdi

SARI KART 88.dakikada Konyaspor takımında kaleci Ertuğrul oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü

90.dakikada Luiz Gustavo ceza sahası dışında vurdu top üstten auta gitti

Mücadeleyi Konyaspor 1-0 galip bitirdi.





ÇANAKKALE TİŞÖRTLERİ GİYDİLER

İttifak Holding Konyasporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya 'Bu vatan hepimizin, işte tapusu' tişörtleri ile çıktılar. Tribünlerde ise 'Hilalil gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tüm kahramlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.

PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR

Her iki takım oyuncuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİLER

Maç öncesi her iki takım oyuncuları ve hakemler ellerine sprey sıkarak dezenfekte etti.