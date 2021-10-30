Süper Lig'de aldığı Trabzonspor ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe , 11. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor. 19 puanla 5. sırada yer alan Vitor Pereira yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırıp kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligde tek mağlubiyeti olan ve 17 puanla 7. sırada yer alan Konyaspor ise güçlü rakibini eli boş gönderip üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

KONYASPOR - FENERBAHÇE CANLI

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

⏱ 3' GOL | Mücadelenin 3. dakikasında Soner Dikmen Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Savunmadan seken topu ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında önünde bulan Soner, ayağının dışıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

⏱ 7' Maçta dakikalar 7'yi gösterdiğinde Fenerbahçe etkili geldi. Rossi ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, top kaleci Sehic'te kaldı.

Fark 2'ye yükseldi

⏱ 10' GOL | Ev sahibi Konyaspor 10. dakikada skoru Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 2-0'a getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Abdülkerim topu ağlara gönderdi.

⏱ 18' Enner Valencia'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top, kaleye paralel bir şekilde taca gitti.

⏱ 25' Fenerbahçe'de Zajc, çalımlarla ceza sahasına girmek istedi fakat kalabalık Konyaspor savunmasına takıldı.

Konyaspor 3. gole çok yaklaştı

⏱ 34' Konyaspor, Cikalleshi ile net bir pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi uygun pozisyonda vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

⏱ 39' Fenerbahçe etkili geldi. Nazım'ın ortasında Pelkas'ın kafa vuruşu auta gitti.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik birden

⏱ 40' Oyuncu değişikliği | Pelkas, Nazım Sangare ve Diego Rossi oyundan çıkarken yerlerine Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun oyuna dahil oldular.

Net pozisyon

⏱ 44' Ceza sahası içinden Serdar Dursun'un vuruşunda savunma son anda araya girdi.

İLK YARI SONA ERDİ | Karşılaşmada ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Bugün saat 19.00’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Konyaspor-Fenerbahçe 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.

Konyaspor’a da aynı baskı

Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği Alanyaspor maçına oldukça baskılı başlamıştı. Sarı-Lacivertliler’in müthiş presi nedeniyle Alanya ilk yarıda adeta yarı sahasından çıkamadı. Akdeniz ekibi ilk şutunu, Emre Akbaba ile öne geçtiği 75. dakikada çekebildi. Pereira, o karşılaşmada istediği sonucu alamasa da bu akşam Konyaspor mücadelesine de baskılı başlamayı planlıyor. Portekizli teknik adam, aynı oyunla golü bulmaları halinde maçı rahatça kontrol edecekleri görüşünde.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında 41. randevu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig ’de 41. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

Konya’daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig’de Konyaspor’a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14’ünü kazanırken, 4’ünü kaybetti, 2’sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya’da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya’da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.