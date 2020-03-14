Konyaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor. Corona Virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arayacak. Konyaspor ise rakibini eli boş göndermek istiyor.

Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Riad Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat Muriç





Maç Başladı!









Maç Başladı!

7.dakikada Konyaspor sağ kanattan Shengelia ile geldi. Şutu savunmadan geri geldi

9.dakikada Vedat Muriç sol kanatta rakibini geçip alan yakalamıştı ancak Selim Ay faulle rakibini durdurdu

SARI KART 10.dakikada Selim Ay bu pozisyonun ardından sarı kart gördü

15.dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kafayı Ömer Ali vurdu kaleci Harun topu çizgi üzerinde güçlükle çıkardı. Pozisyon VAR sistemi üzerinden incelendi ancak topun tamamının çizgiyi geçmedi belirtildi.

20.dakikada sol kanattan Vedat Muriç ceza sahasına girdi hemen penaltı noktasına çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23.dakikada Konyaspor yine Ömer Ali ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında uçarak Ömer Ali vurdu ancak top az farkla auta gitti

SARI KART 30.dakikada Uğur Demirok taç çizgisi kenarında yaptı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

SARI KART 38.dakikada Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım, yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü

GOL! Konyaspor 41.dakikada Riad Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti

43.dakikada sol çaprazdan Guilherme vurdu top Jailson'un yüzünden geri geldi

İlk yarıyı Konyaspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başlamadan Fenerbahçe'de oyuna Deniz Türüç girdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

SARI KART 47.dakikada Konyaspor takımında Skubic taç çizgisi yakınında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

49.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zajc kafayı vurdu top üstten auta gitti

50.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Garry Rodrigues'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç şutunu çekti savunmadan seken top kornere gitti





299 gün sonra Harun Tekin Süper Lig maçında kalede

Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın yerine kalede Harun Tekin görev yapıyor. Tecrübeli eldiven, 299 gün sonra ligde ilk 11'de sahaya çıkmış oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemiyor. Bu iki futbolcunun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, Konya’da kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıktı

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de yarın 38. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden kurtulan ve Akpınar Mahallesi’nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede minik Ayaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın daveti üzerine Konya'ya geldi. Stadyumu gezen minik Ayaz'a Konya Store'den de çeşitli hediyeler verildi. Minik Ayaz, koronavirüs önlemleri çerçevesinde maçlar seyircisiz oynanacağı için Konyaspor-Fenerbahçe maçını tribünden izleyemedi.

ÇANAKKALE TİŞÖRTLERİ GİYDİLER

İttifak Holding Konyasporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya 'Bu vatan hepimizin, işte tapusu' tişörtleri ile çıktılar. Tribünlerde ise 'Hilalil gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tüm kahramlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.

PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR

Her iki takım oyuncuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİLER

Maç öncesi her iki takım oyuncuları ve hakemler ellerine sprey sıkarak dezenfekte etti.