Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Konyaspor, evinde sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Beyazlı ekipte; Kravets cezalı, Anicic, Alper Uludağ, Eray Birnican ve Milosevic, sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen İstanbul ekibinde ise Alparslan Erdem ile cezalılar Bertolacci ve Enzo Roco dışında eksik bulunmuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor. Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytqi, Cikalleshi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Campi, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Borini, Ndao, Sobiech