Konyaspor devre arası kampına 3 Ocak’ta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, devre arası kampına 3 Ocak’ta başlayacak.

25 Aralık 2018, Salı 13:36
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Konyaspor devre arası kampına 3 Ocak’ta başlayacak

Süper Lig'de devreyi 25 puanla 8. sırada tamalayan Atiker Konyaspor'da futbolculara Akhisarspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından 2 Ocak 2019 tarihine kadar izin verildi. Takım Cornella Diamond Hotel'de yapacağı devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 18:00’de yapacağı antrenmanla başlayacak. Devre arası kamp süresi, sezonun 18. haftasında deplasmanda oynayacağı B.B.Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. 

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