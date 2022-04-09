Konyaspor destan peşinde

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor , bu sezon bambaşka bir performans sergiliyor... Ligde geride kalan 31 haftada 58 puan toplayan Yeşil-Beyazlılar, 2. sırada yer alıyor. Bu anlamda Konyaspor, Şampiyonlar Ligi potasında yer alırken, hedefine emin adımlarla yürüyor. Bugün de ligde kalması mucizelere kalan Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Palut’un öğrencileri, Karadeniz ekibi karşısında zafere uzanarak Devler Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Bu arada Kupa 1’e katılmak için mücadele eden Konya adına bu sezon önemli bir rekor daha kırılabilir.

Kocaman’dan 66 puan

2015-2016 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde 66 puan toplayan Konya, bu rekora çok yaklaştı. Bitime 7 hafta kala 58 puanı bulunan Yeşil-Beyazlılar, bu süre içerisinde 9 puan daha toplarsa lig tarihinde en çok puan topladığı sezona ulaşacak. Konya, söz konusu periyotta Rizespor, Gaziantep, Yeni Malatya, Karagümrük, Antalyaspor, Hatayspor ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.