6 maçtır 3 puana hasret kalan ve İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından İlhan Palut'u göreve getiren Konyaspor , Süper Lig 'in 25. haftasında Denizlispor 'u konuk edecek. 24 puanla 16. sırada yer alan Konyaspor, evinde kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak. Son 10 maçta sadece 1 kez kazanabilen ve 18 puanla 21. sıradan kurtulamayan Denizlispor'un ise puan ya da puanlarla evine dönmekten başka çaresi yok.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Denizlispor'da Anicic ve Alper, Konyaspor'da ise Sacko ile Özgür'ün sakatlıkları devam ediyor. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Jevtovic de zorlu maçta sahada olamayacak.

Konyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Şubat Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor-Denizlispor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Kravets

Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Kubilay, Ahmed, Bakalorz, Recep, Sagal, Rodallega