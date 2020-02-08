Süper Lig'in 21. haftasında 19 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor, 23. puanla 12. sırada bulunan Denizlispor'u konuk edecek. Denizlispor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Aissati’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan aynı mevkideki Onazi ile sağ bek Lopes Konya’da görev alamayacak. Tedavileri biten kaleci Tolgahan ile sol bek Bergdich’in ise durumları maç saatinden netleşecek. Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Ferhat Öztorun ile Farouk Miya, kritik maçı kaçıracak isimler.

Konyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00’te başlayacak. beIN SPORTS 2'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Konyaspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Serkan, Ömer Ali, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Volkan, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Mak, Thuram

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Youssef, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Estupinan, Recep, Barrow, Rodallega