Konyaspor - Denizlispor maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan kritik maçta Konyaspor ile Denizlispor golsüz berabere kaldı. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor iç sahada gol atamama serisini 5 maça çıkarmış oldu. Denizlispor ise puanını 24 yaptı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor’da Sacko’nun ortasında, Barrow’un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

18. dakikada Sacko’nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.

26. dakikada Guilherme’nin ortasında, Thuram’ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.

33. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega’nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.

36. dakikada Milosevic’in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram’ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

37. dakikada Guilherme’nin kullandığı korner atışında Selim Ay’ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic’in golü, VAR’dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

52.dakikada ceza sahası yayından uygun durumda Skubic vurdu top üstten auta gitti.

56.dakikada sol kanattan Shengelia ortaladı Thuram kafayı vurdu ama kaleci Stachowiak topu çıkardı.

85.dakikada ceza sahası dışından Isaac Sackey vurdu top savunmadan döndü

90+3.dakikada Thuram kale sahasında arka direkte kafayı vurdu ama top az farkla auta gitti.

Mücadele golsüz sona erdi.





Konyaspor 503 dakikadır evinde gol atamıyor

Konyaspor Süper Lig'de evinde en son 2 Kasım 2019 tarihinde Gençlerbirliği karşısında Farouk Miya ile 37.dakikada gol kaydetmişti. Aykut Kocaman'ın ekibi 503 dakikadır iç saha maçlarında gol atamıyor. Konyaspor aynı zamanda 16 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.





Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic (Dk. 86 Alper Uludağ), Hurtado (Dk. 63 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 75 Daci), Thuram

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek (Dk. 77 Sackey), Murawski, Kibong, Barrow, Sacko, Recep Niyaz (Dk. 57 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 90 Estupinan)

Sarı kartlar: Dk. 30 Skubic, Dk. 82 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 75 Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)