Konyaspor - Denizlispor (CANLI)
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor, alt taraftan kurtulmaya çalışan Yukatel Denizlispor’u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye stadındaki zorlu mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan. Konyaspor - Denizlispor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'in 21. haftasında 19 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor, 23. puanla 12. sırada bulunan Denizlispor'u konuk ediyor. Denizlispor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Aissati’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan aynı mevkideki Onazi ile sağ bek Lopes yok. Konyaspor'da ise Ferhat Öztorun ile Farouk Miya ile birlikte maça saatler sakatlıkları açıklanan Robert Mak, Volkan Fındıklı ve Ömer Ali Şahiner kadroda yer almıyor. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.
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Konyaspor - Denizlispor ilk 11'ler belli oldu
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Hurtado, Thuram
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz Yılmaz, Mustafa, Özgür Çek, Murawski, Kibong, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega