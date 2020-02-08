Konyaspor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 21. haftasında 19 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor, 23. puanla 12. sırada bulunan Denizlispor'u konuk ediyor. Denizlispor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Aissati’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan aynı mevkideki Onazi ile sağ bek Lopes yok. Konyaspor'da ise Ferhat Öztorun ile Farouk Miya ile birlikte maça saatler sakatlıkları açıklanan Robert Mak, Volkan Fındıklı ve Ömer Ali Şahiner kadroda yer almıyor. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Konyaspor - Denizlispor ilk 11'ler belli oldu

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Hurtado, Thuram

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz Yılmaz, Mustafa, Özgür Çek, Murawski, Kibong, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega



