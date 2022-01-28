Konyaspor , Çaykur Rizespor 'dan Alberk Koç'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sol bek, sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil Beyazlı ekipte forma giyecek.

Kulüpten yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

''İttifak Holding Konyaspor'umuz, Süper Lig ekiplerinden Ç. Rizespor forması giyen Alberk Koç'u sezon sonuna kadar kiraladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Targun Polat katıldı. 24 yaşındaki sol bek Alberk Koç, 2021-2022 sezonunda Ç. Rizespor forması ile 10'u Süper Lig olmak üzere 11 resmi müsabakada görev aldı. Alberk Koç, takımımızda 70 numaralı formayı terletecek.''







