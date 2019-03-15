Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor Çaykur Rizespor ile 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'de 35 puanla 5. sırada bulunan Atiker Konyaspor 26. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 6 haftadır maç kazanamayan Konyaspor geçen hafta Kayserispor'u sahasında 3-0 ile geçen Rizespor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 16 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Konyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Trarore, Milisevic, Mücahit Can
SAKAT: Jahovic, Yatabare, Diagne
CEZALI: Fofana
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Aberhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Umar, Muriç
SAKAT: Petrucci
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL, Batı Üst AD 30 TL, Doğu Alt D 30 TL, Doğu Alt CE 30 TL, Doğu Alt BF 25 TL, Doğu Alt AG 20 TL, Doğu Üst D 30 TL, Doğu Üst CE 25 TL, Doğu Üst BF 15 TL, Doğu Üst AG 10 TL, Kuzey Kale Arkası 7,50 TL, Güney Kale Arkası 7,50 TL, Misafir Tribünü 9,75 TL