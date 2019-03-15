Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor Çaykur Rizespor ile 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

15 Mart 2019, Cuma 17:27
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Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 35 puanla 5. sırada bulunan Atiker Konyaspor 26. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 6 haftadır maç kazanamayan Konyaspor geçen hafta Kayserispor'u sahasında 3-0 ile geçen Rizespor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 16 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Trarore, Milisevic, Mücahit Can

SAKAT: Jahovic, Yatabare, Diagne

CEZALI: Fofana

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- Aberhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Umar, Muriç

SAKAT: Petrucci

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL, Batı Üst AD 30 TL, Doğu Alt D 30 TL, Doğu Alt CE 30 TL, Doğu Alt BF 25 TL, Doğu Alt AG 20 TL, Doğu Üst D 30 TL, Doğu Üst CE 25 TL, Doğu Üst BF 15 TL, Doğu Üst AG 10 TL, Kuzey Kale Arkası 7,50 TL, Güney Kale Arkası 7,50 TL, Misafir Tribünü 9,75 TL



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