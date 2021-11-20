Konyaspor , Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan ve 23 puanla 3. sırada yer alan Konya ekibi, serisini 4 maça çıkarmaya ve zirve hattındaki yerini korumaya çalışacak. 7 puanla son sırada bulunan ve son maçında Alanyaspor 'u mağlup ederek moral depolayan Karadeniz ekibi ise 2 maçlık seri yakalayıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı Ahmet, maç kadrosunda yer almayacak. Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, zorlu deplasmanda olmayacak.

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



