Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor , Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada 10 ayrı istasyonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıkların ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, milli takımlara giden oyunculardan Amir Hadziahmetovic ve İbrahim Sehic antrenmanda yer almazken, Konya'ya dönen Sokol Cikalleshi ile Deniz Ertaş takımla, Endri Çekici ise takımdan ayrı çalıştı.

AA