Konyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Aykut Kocaman göreve geldikten sonra özlenen havayı yakalayan Konyaspor, sezonun ikinci bölümünde bambaşka bir görüntüde. Ligde çıktığı son 6 maçın 4’ünde rakipleriyle berabere kalıp, 2’sini kaybeden Yeşil-Beyazlılar, Avrupa hedefi için artık kazanmak zorunda. Adeta patlama noktasına gelen Aykut Kocaman ve öğrencileri, taraftarı önünde kötü seriye dur demek istiyor. Maçın ilk yarısı başladı.

2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı’ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

22. dakikada Melnjak’ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Boldrin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio’nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Atiker Konyasporlu taraftarlar, Polonya'da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ı (21) unutmadı. Taraftarlar tribüne 'Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı astı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Atiker Konyaspor taraftarı, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçtiğimiz cumartesi günü bıçaklanarak öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ı unutmadı. Taraftarlar tribünlere ''Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı asarak, 'Furkan ölmedi kalbimizde yaşıyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye tezahürat yaptılar. Yeşil beyazlılar ayrıca kollarında Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın silüetinin olduğu formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi Çanakkale Şehitleri için ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 16 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Çaykur Rizespor 11'leri...

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Mücahit Can Akçay

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Abdullah, Abarhaoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Aatif, Boldrin, Vedat Muriqi

BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL, Batı Üst AD 30 TL, Doğu Alt D 30 TL, Doğu Alt CE 30 TL, Doğu Alt BF 25 TL, Doğu Alt AG 20 TL, Doğu Üst D 30 TL, Doğu Üst CE 25 TL, Doğu Üst BF 15 TL, Doğu Üst AG 10 TL, Kuzey Kale Arkası 7,50 TL, Güney Kale Arkası 7,50 TL, Misafir Tribünü 9,75 TL