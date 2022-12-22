Konyaspor - Bodrumspor maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Konyaspor , sahasında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor’u uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Erdem kaleciyi çalımlayarak topu filelerle buluşturdu fakat gol ofsayt kararıyla geçerlilik kazanmadı.

64. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic’in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

78. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Cebrail’in pasını kontrol edip savunmadan sıyrılan Muhammet’in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bahri gole izin vermedi.

82. dakikada Yasir’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Amilton kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Yekta son çizgiden çevrilen topa ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

104. dakikada savunma arkasına sarkan Amilton ceza sahası içinde topla buluştuğu anda Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

105. dakikada topun başına geçen Hadziahmetovic topu ağlara gönderdi. 2-1

110. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada top savunma karşıladı. Ceza sahası önüne seken topu kontrol edip vuran Yekta’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

113. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutu üstten dışarı çıktı.

114. dakikada Muhamet’in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir şutunda top ağlara gitti. 3-2