Konyaspor - Beşiktaş maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig'de 19. haftanın en kritik maçlarından birisi Konya'da oynanacak, Konyaspor ile Beşiktaş galibiyet için kozlarını paylaşacak.

Konyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Evdeki güçlü oyunu ile tanınan Konyaspor’un performansı göz dolduruyor. Geçiş oyunları ligde üst seviyede, disiplinli savunmaları bunu Süper Lig'deki en zor deplasman fikstürlerinden biri yapıyor. Arkada kırılgan savunma hattına sahip Beşiktaş karşısında puan almaları muhtemel.

Geçen hafta Göztepe 'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'na performansı beğeni topladı. Oğuzhan Özyakup'un dönüşü, Beşiktaş'ın ileriye dönük daha yetenekli olacağı anlamına geliyor ancak takımın arkadaki eksikliklerini maskelemiyor. Kırılgan savunmaları eksikler nedeniyle daha da zayıflıyor, bu yüzden ligin en iyi sol kanat oyuncularından biri olan Bytyqi'ye karşı önlem almaları gerekiyor.

Oran Analizi

Beşiktaş için 1.5 alt oranı 3.2 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst, 1.5 üst oranı 1.18 olduğunda toplam 7 maçın hepsi 1.5 üst bitti.