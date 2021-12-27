Konyaspor - Beşiktaş maçı son dakika gelişmeleri

Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor , zirve yarışında 36 puanla lider Trabzonspor 'u takip ediyor. Yeşil-beyazlı ekip bu maçtan galip ayrılarak liderle arasındakı puan farkını 7 puana düşürerek sezonun ilk yarısını kapatmayı planlıyor. 28 puanla 7'nci sırada yer alan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş, sakatlığı süren N'Koudou, Mert, Necip ve Alex Teixeira ve cezalı Rosier'den yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Konyaspor ise kart cezalıları Ahmet Çalık, Serdar Gürler ve sakatlığı süren Oğulcan kadroya yer almıyor.

Beşiktaş, Konyasporla karşılaştığı 40 lig maçından 23'ünü kazandı. 5 maçta da yeşil-beyazlı ekip galip geldi. 12 maç ise berabere sonuçlandı. Konyaspor, Beşiktaşla sahasında oynadığı 20 maçın 3'ünü kazanırken, 7 maçı da siyah-beyazlı ekip kazandı.

Siyah- beyazlı ekipte Göztepe maçında gördüğü kırmızı Rosier'in yerine Umut forma giydi. Konyaspor da eksik oyuncuların yerine Adil, Michalak, M'Poku kadroda yer aldı.