Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesi son dakika

Konyaspor’un Beşiktaş’ı ligde konuk ettiği 18 maçtan 6’sını Siyah-Beyazlılar kazandı, 10 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi. Konya’da Beşiktaş 29, ev sahibi ekip 21 gol attı. Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçından sadece birini kazanabildi.

Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen Siyah- Beyazlılar, deplasmandaki diğer 7 müsabakanın 6’sında berabere kaldı, birinde yenildi.

Takımlarda 2’şer eksik var

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Douglas Santos’un sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek. ABD Milli Takımı’ndan geç dönen Tyler Boyd ise takıma dahil oldu. Öte yandan Konyaspor’da ise sakatlığı süren Ali Çamdalı ve cezalı konumda bulunan Levan Shengelia, bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.

Son 15 maçta 6 kez kazandı

Beşiktaş, Konyaspor’u son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6’sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Bu arada iki takım arasındaki 36 lig maçının 12’sinde Konyaspor gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.

Rekabette 37. randevu

İttifak Holding Konyaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 36 karşılaşmanın 20’sini kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 4’ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan maç rakipten Hurtado’nun 90+5’teki golüyle 2-2 tamamlandı. İstanbul’da oynanan müsabakada ise Kagawa’nın 90+3’teki golüyle kazanan takım 3-2’lik sonuçla Beşiktaş olmuştu.