Süper Lig 'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri Konya'da oynanacak. Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle moral bulan Beşiktaş , son haftalarda adeta beraberliğe abone olan ve 9 maçta 7 kez 1 puana razı olan Konyaspor 'la kapışacak. Kasımpaşa maçının ardından yaşanan Wout Weghorst kriziyle sarsılan Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek ve zirve yarışında iddiasını devam ettirmek istiyor. İlhan Palut'un ekibi ise olası bir Beşiktaş galibiyetiyle yeniden moral bulup, üst sıraları zorlayacağını düşünüyor. Bu nedenle iki takımın da tek hedefi galibiyet.

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

Konyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri:

Konyaspor: Erhan, Adil, Guilherme, Francisco, Ahmet, Hadziahmetovic, Endri, Oğulcan, Michalak, Amilton, Diouf.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Souza, Necip, Gedson, N’Koudou, Cenk.

Süper Lig’de 43. randevu

Beşiktaş, Konyasporile Süper Lig’de daha önce 42 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Kartal 23, Konyasporise 6 kez sahadan 3 puan ileayrılan taraf oldu. 13 mücadeleise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş, 77 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor da 39 gol ilekarşılık verdi. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon Konya’da oynanan müsabakada taraflar sahadan 1- 1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Deplasman karnesi alarm veriyor...

Bu sezon Süper Lig’de 7 kez deplasmana giden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-Beyazlılar 12 gol atıp kalesinde de yine 12 gol gördü. Konyaspor da bu sezon ligde evinde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 defa mağlup oldu.

Kara Kartal’da 5 oyuncu sınırda

Siyah-Beyazlılar’da bu karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Josef de Souza, Nathan Redmond, Roman Saiss ve Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta görev alamayacak.

Maç öncesinde 2 eksik

Kartal’da bugün oynanacak Konyaspor müsabakası öncesinde 2 eksik bulunuyor... Salih Uçan’ın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği mücadeledeek olarak sakatlığından dolayı tedavisi süren Rachid Ghezzal bugün takım arkadaşlarını Konya deplasmanında yalnız bırakacak.

Abdülkadir Bitigen’le ikinci kez

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Beşiktaş müsabakasını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel veİbrahim Çalar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Bitigen, 2020-2021 sezonunda bu iki takımın müsabakasını yönetmiş ve Konyaspor sahadan 4-1 galibiyet ileayrılan taraf olmuştu.