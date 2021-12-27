Süper Lig'de 19. haftanın en kritik maçlarından birisi Konya'da oynanacak, Konyaspor ile Beşiktaş galibiyet için kozlarını paylaşacak. 36 puanla lider Trabzonspor 'u takibini sürdüren ve 2. sırada yer alan Konyaspor, evinde kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Sezonun flaş takımı olan İlhan Palut'un ekibi, 3 puanı kapması halinde Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7 puana indirecek. Önder Karaveli yönetiminde çıkışa geçen, son 3 maçtan 7 puan çıkaran Beşiktaş ise 28 puanla 7. basamakta. Kara Kartal, deplasmanda kazanıp Konya temsilcisine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmayı ve çıkışını sürdürerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Konyaspor - Beşiktaş 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Salih, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar, Güven

Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

Konyaspor'da önemli eksikler

Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.