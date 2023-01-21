Konyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 60-77

Beşiktaş Emlakjet Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin on altıncı haftasında deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar maça; Parker Jackson-Cartwright, Isaiah Whitehead, Jordan Usher, Burak Can Yıldızlı ve David Mccormack beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 8-18 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 22-31 üstün tamamladı. Final periyoduna 43-57 önde giren Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 60-77 galip ayrıldı. Maçtaki en skorer oyuncu 19 sayı kaydeden Jordan Usher olurken, onu 15 sayıyla Parker Jackson-Cartwright ve 12 sayıyla Burak Can Yıldızlı takip ettiler.