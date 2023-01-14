Konyaspor-Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri Konya'da oynandı. Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle moral bulan Beşiktaş , son haftalarda adeta beraberliğe abone olan ve 9 maçta 7 kez 1 puana razı olan Konyaspor 'la kapıştı. Kasımpaşa maçının ardından yaşanan Wout Weghorst kriziyle sarsılan Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek ve zirve yarışında iddiasını devam ettirmek istiyordu. Henüz 57. saniyede geriye düşen Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. İşte maçın özeti...





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Konyaspor-Beşiktaş maçı başladı.

BÜYÜK ŞOK!

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş topu kaptı ve Rosier meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'a yolladı, ancak Mert topu ayağının altından kaçırdı ve henüz 1. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti! Konyaspor tribünleri geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ahmet Çalık lehine tezahüratlarda bulundu.

DİREKTEN ÇIKTI!

14. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Saiss'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Muleka'nın arka direğe doğru yaptığı ortayı Redmond tamamladı ancak top direğe çarpıp auta gitti.

16'da ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un pasında Josef, yaydan kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

23. dakikada Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Cenk Tosun'un kullandığı serbest vuruşta top, üst direğin hemen üstünden auta gitti.

CENK BOŞ KALEYE KAÇIRDI!

27. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağ çaprazdan topu sürükleyen Gedson'un vuruşunda kaleci Erhan topu çeldi. Kale ağzındaki Cenk, topa dokunamadı.

45. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı! Kaleci ile karşı karşıya kalan Zymer Bytyqi'nin vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı 1-0 Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başlar başlamaz Beşiktaş pozisyona girdi! Muleka'nın ceza sahasına girerken yerde kalmasının ardından top Gedson'un önünde kaldı, Portekizli orta sahanın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

55. dakikada Welinton, orta alanın yakınlarından kaleyi yokladı. Top direğin yanından auta gitti.

56. dakikada Beşiktaş'ta Redmond ve Welinton oyundan çıkarken Tayfur ve N'Koudou oyuna girdi.

63. dakikada Zymer Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruş, üst direkten auta gitti!

CENK EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

67. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta NKoudou topla buluştu ve ceza sahasına doğru yerden Gedson'a çıkardı. Gedson'un şık pasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Cenk Tosun'un düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

84. dakikada Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak vuruş kaleye isabet etmedi.

JOSEF SON SANİYEDE ATTI!

90+5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına doğru gönderilen topta Konyaspor defansı araya girdi ancak top NKoudou'da kaldı. Nkoudou'nun ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Josef kontrol etti ve vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Siyah-Beyazlılar, 57. saniyede yenik duruma düştüğü maçı 90+5. dakikada attığı golle 2-1 kazanarak üç puana ulaştı.

Bu skorun ardından Beşiktaş 32 puana ulaşırken Konyaspor 27 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Ankaragücü ile oynayacak.

Konyaspor-Beşiktaş maçı 11'leri:

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Yedekler: Mehmet, Yasir, Uğurcan, Muric, Soner, Kahraman, Endri, Uche, Cebrail, Amilton

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Welinton, Talha, Rosier, Josef, Saiss, Redmond, Gedson, Muleka, Cenk.

Yedekler: Ersin, N'Koudou, Dele Alli, Atiba, Emrecan, Kerem, Necip, Berkay, Umut, Tayfur

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 16.00'da başladı. Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.

Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar

Konyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medaş Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Maç öncesi tribünlerde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 18'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecbüreli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; Salih Uçan, Wout Weghorst, N'Koudou ve Tayfur Bingöl yerine Valentin Rosier, Josef De Souza, Sasis, Muleka'ya yer verdi.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ligin 18'inci haftasında oynan Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Palut; Oğulcan, Çekici ve Amilton'un yerine Bytygi, Muhammet ve Bruno Paz'a yer verdi.



