Konyaspor - BATE Borisov maçı iddaa oranları

UEFA'nın Belarus takımlarına getirdiği yaptırım dolayısıyla BATE Borisov, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını seyircisiz ve tarafsız sahada oynayacaktı. Konyaspor eşleşmesi sonrası ilk maçı Konya'da, seyircisiz oynamayı kabul ettiler ve bu durumda yeşil-beyazlı temsilcimiz her iki maçı da kendi sahasında oynayacak. İlki seyircisiz, rövanşı seyircili olacak... Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklediği için böyle bir karar alındı; savaş sonrası BATE Borisov hücum hattından Dmytro Yusov ve savunmadan Aleksandar Filipovic'i kaybetti. Yeni sezonda 15 maçı geride bıraktılar, 29 puanla zirvede yer alıyorlar ancak orta sahanın önemli ismi Willum Thor Willumsson'u Go Ahead Eagles'a sattılar. Kadrolarında Belarus dışından sadece 4 isim kaldı. Stoper Jakov Filipovic (Hırvat) ilk 11'in değişilmezi... Nemanja Milic (Sırp) de hücumda öne çıkan isimlerden... Willumsson'un vedası sonrası orta alanda tüm yük, kaptan Stanislav Dragun'da olacak.

BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Konyaspor, Süper Lig'de geçen sezonu Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin arkasında 3. sırada bitirmişti... 5 yıl sonra Avrupa arenasına geri dönüyorlar; Ahmed Hassan (kiralık sözleşmesi sona erdi), Abdülkerim Bardakcı ve Nejc Skubic (futbolu bıraktı) gibi ilk 11'in önemli isimlerini kaybettiler. Skubic sonrası sağ beke Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel takviyeleri yapıldı. Abdülkerim'in yerini Kahraman Demirtaş ve Francisco Calvo ile doldurmaya çalışacaklar. Gol yollarına da tecrübeli isim Muhammet Demir eklendi. TD İlhan Palut; "Zor ve zahmetli bir yol olsa da karşımıza çıkan tüm rakipleri geçip gruplara kalmak istiyoruz..." dedi. Gruplara kalabilmek için BATE Borisov eşleşmesinden sonra önlerinde 2 eşleşme daha olacak. Belarus takımlarına uygulanan yaptırım sonrası her iki eşleşmeyi de Konya'da oynayacak olmanın avantajını kullanmak istiyorlar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BATE Borisov geçen sezon da bu turda boy göstermiş, Gürcistan'dan Dinamo Batumi'ye elenmişti. Avrupa'da oynadıkları son 5 maçın 3'ünü kaybettiler. (2 galibiyet)

- Konyaspor, Avrupa arenasında çıktığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. (4 beraberlik - 7 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Konyaspor kazanır" oldu! %21'lik kesim seyircisiz de olsa Konya'da oynamanın avantajıyla ilk maçta Konyaspor'u galibiyete yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve ilk 90 dakikada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Öncelikle şunu belirtelim. Karşılaşma Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA’dan alınan özel izinle Konya’da seyircisiz olarak oynanacak. Beyaz Rusya’da ligin devam ediyor olması Konyaspor için bir handikap yaratabilir. Eski gücünü, kadro kalitesini yitirmiş olsa da Bate Borisov, maç ritmine sahip. Bu nedenle fizik gücü olarak temsilcimizden daha iyi durumda oldukları görüşündeyim. Konyaspor ise oyuncu kadrosu ve İlhan Palut gibi başarılı bir taktisyen ile bu eşleşmede öne çıkıyor. Temsilcimizin 90 dakikada rakibine karşı skor üreteceği görüşündeyim. Bate de gol atacaktır. KG var tercihi ideal.