Konyaspor Basketbol, sezonu Beşiktaş galibiyetiyle açtı

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde ligin yeni ekibi AYOS Konyaspor Basketbol, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, karşılaşmadan 90-82'lik skorla galip ayrıldı.

Konyaspor'da Jordan Morgan, 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jarell Eddie 16, Alex Perez 13 sayıyla oynadı. Ev sahibi Beşiktaş'ta ise en skorer isimler 14'er sayıyla Okben Ulubay ve Jordan Usher oldu.

Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecekken Konyaspor ise TOFAŞ'ı konuk edecek.