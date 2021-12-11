Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor , deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Gaziantep mağlubiyeti ve Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etmek bizi moral açısından mutlu etti. Ligin ilk yarısının bitmesine üç maç kaldı. Üç maçı da galibiyetle tamamladığımız takdirde sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitireceğimizi umut ediyoruz” diye konuştu.

“İLK YARININ SON ÜÇ HAFTASINDAKİ SONUÇLARA GÖRE HEDEF BELİRLEYECEĞİZ”

Başkan Fatih Özgökçen, hedef konusunda konuşmanın erken olduğunu ve ilk devrenin bitmesini beklediklerini ifade ederek, “Ligin ilk yarısının son üç maçının sonucuna göre bir hedef güncellemesi yapabiliriz. Maç sonuçlarını göreceğiz. Ardından ligdeki konumumuza göre bir hedef belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜM MAÇLAR SIRALAMAYA ETKİ EDECEK”

Ligde ilk yarının bitmesine üç hafta kala oynayacakları her maçın önemli olduğunun altını çizen Fatih Özgökçen şöyle konuştu:

“Ligdeki tüm takımlarımız çok para harcıyor ve çok çalışıyor. Dolayısıyla tüm maçlar hem zor hem de sıralamaya etki edecek maçlar. Antalyaspor, deplasmanda oynayacağımız Hatayspor ve evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçlarının hepsi aynı değerde, aynı önemde. Hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyerek, 90 dakika boyunca arkadaşlar görevlerini yapacaklar. Neticede galip gelirsek bu bizim için daha iyi bir sonuç doğurur.”

“HOCAMIZ TRANSFER KONUSUNDA BİR RAPOR HAZIRLIYOR”

Ara transfer döneminde teknik direktör İlhan Palut’un raporuna göre hareket edeceklerini söyleyen başkan Özgökçen, “Hocamızla bir ön görüşme yaptık. Bir rapor hazırlıyor kendisi. O rapora ve ligdeki sıralamamıza göre gerekli yerler olur ise transfer yapacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ligin 17’nci haftasında oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının desteğini beklediklerini söyleyen Özgökçen, “Evimizde oynayacağımız Antalyaspor maçında 42 bin kişilik stadımıza tüm taraftarlarımızı eksiksiz bir şekilde bekliyoruz. Çünkü onların desteği hem bizi hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi motive ediyor. Bizi başarıya ulaştırmakta çok büyük katkı sağlıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA