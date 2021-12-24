Bu sezon 100. yılını kutlayan İttifak Holding Konyaspor, elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımları geride bırakarak lider Trabzonspor'un ardından ikincilik koltuğuna oturan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışında iddialı konumda.

Konyaspor, ligin ilk 8 haftasını 3 galibiyet, 5 beraberlikle namağlup tamamladı.

9. hafta maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenilerek ilk yenilgisini yaşayan yeşil-beyazlılar, art arda 4 galibiyet elde ederek başarısının tesadüf olmadığını ispat etti.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olan İlhan Palut'un öğrencileri, Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından Karagümrük ve Antalyaspor'u mağlup ederek yarıştaki hedefini zorlamaya devam ediyor.

Geçen sezonu 11. sırada tamamlayan ve teknik direktör İlhan Palut ile yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Konyaspor, iddiasını sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor.

"Bu bir sac ayağı, herkes görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor"

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen, takımın son durumu, başarılarının sırlarını, İlhan Palut'un takımdaki geleceğini, transfer dedikoduları, şampiyonluk yarışı ve daha birçok konuda Independent Türkçe'nin sorularını cevapladı.

100. yılınızda Süper Lig'de üst üste topladığınız puanlarla ikinci sıraya yerleştiniz. Takımın son durumunu nasıl değerlendirirsiniz, başarınızın motivasyon kaynağı nedir?

Tabii 17. hafta itibariyle Konyaspor ligde son derece iyi bir konumda. Biz hep maç maç bakıyoruz. Lige başladığımızdan bu yana çok çalışmanın gerekliliğini her platformda söyledik. Hem futbolcu arkadaşlarımıza hem teknik heyetimize hem de yönetim kurulu üyelerimize. Bu bir sac ayağı. Herkes görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Çok çalışmaktan kaynaklı bir sportif başarı olduğunu düşünüyorum.

"İnşallah kısa sürede İlhan Palut sözleşme imzalarız"

Son yıllarda Süper Lig'de genç teknik adamlar öne çıkıyor. Siz de İlhan Palut ile devam ediyorsunuz ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşme uzatmak gibi bir proje var mı?

Daha önce de açıkladığımız gibi İlhan Hocamızla başarıya endeksli bir çalışma içerisinde olmayacağımızı belirtmiştik. Ortada bir başarı olmasa dahi Konyaspor'un hedeflerini yerine getirmek istiyorsanız uzun süreli ve uzun soluklu bir çalışma içerisine girme zorunluluğunuz var. Nitekim bu başarıyla taçlandığı zaman işleriniz belki biraz daha kolaylaşabiliyor. Biz İlhan hocamızla devam edeceğiz inşallah kısa sürede bir sözleşme de akdederiz.

"Duyumlar oluyor fakat Amir için Galatasaray'dan gelmiş resmi bir teklif yok"

Oyuncularınızın birçoğu başarılarından dolayı birçok kulüple isimleri anılıyor. Sizin de mutlaka önünüzü görmek açısından takviyelere ihtiyacınız olacaktır. Ara transferle ilgili bir çalışma yaptınız mı?

19 maçlık bir ara dönemin sonuçlanmasını bekliyoruz. Burada ligdeki konumumuz hangi sırada olur? O neticelendikten sonra o duruma göre bir çalışma içerisine gireceğiz. Ancak hocamızla geçen haftalarda yaptığımız toplantılarda kendisinden bu noktalarda bir rapor istedik. Yani nereye, nasıl bir transfer anlayışımız olacak? Transfer yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Herhalde kısa süre içerisinde o raporlar gelir, ona göre bir yol çizeriz.

Amir Hadziahmetovic'in ismi Galatasaray ile anılıyordu. Bir teklif, görüşme oldu mu?

Resmi yönden soruyorsanız öyle bir teklif yok ama bizim de tabii duyumlar oluyor fakat resmi gelmiş bir teklif yok.

"Yayın ihalesinde henüz olgunlaşmış bir durum söz konusu değil"

Yüksek kurlar Türk futbolunu nasıl etkileyecek? Kulüpler Birliği Vakfı veya TFF nezdinde bu yönde bir çalışmanız olacak mı?

Beklenmedik sebepler, kur farklılıkları mutlaka tüm kulüpleri bu noktada etkileyecektir. Çünkü gelirlerinizin TL olduğu bir dönemde giderleriniz döviz kuru üzerinden olduğu zaman ortada bir dengesizlik olabileceği aşikardır. Bunu en asgari düzeyde nasıl atlatabiliriz, bunun çalışmasını kendi içimizde kulüp bünyesinde yapıyoruz. Kulüpler Birliği noktasında da böyle bir çalışma gündeme gelebilir. Orada izlenecek yol ve bunun çözümünün ne olacağı da toplantıda dile getirilir. Ona göre bir yol ve hareket noktası belirlenir.

En çok merak edilen konulardan biri de yayıncı kuruluş meselesi. Yeni yayın ihalesi nasıl olacak?

Kulüpler Birliği, bu noktada bazı kulüp başkanlarımızı görevlendirerek federasyonla birlikte çalışmaları yürütüyor. Yeni anlaşma ile ilgili kısmen toplantılarda başkanlarımıza bu bilgiler veriliyor. Daha henüz olgunlaşmış, bildiğim kadarıyla netleşmiş bir durum söz konusu değil ama inanıyorum ki hem futbol federasyonumuz hem Kulüpler Birliği'miz bu noktada kulüplerin en yararına olacak biçimde bir ihale gerçekleştirecektir.

"Taraftar ne kadar futbola ilgi gösterirse Süper Lig'in o kadar değeri artıyor"

Son dönemde birçok kulübün taraftarları tribüne çağırdığını, gerek bilet indirimi gerek yönetim kurulu tarafından karşılanacak şekilde indirildiğini görüyoruz. Sizin de bu konuda sosyal yardımlaşma açısından birçok çalışmanız oluyor. Diğer kulüplere bir tavsiyeniz olacak mıdır?

Futbol seyirciyle, taraftarla daha güzel oluyor. Biz bunu en son oynadığımız Antalyaspor maçında daha rahat gördük. 90+2'de gelen gol tabii ki burada taraftarımızın çok büyük desteği oldu. Her ne kadar istediğimiz sayıyı yakalayamaz isek de performans açısından kısmen de olsa taraftarımız bizi memnun etti. Taraftar ne kadar futbola ilgi gösterirse futbol o kadar değer kazanıyor, Süper Lig'in o kadar değeri artıyor. Biz bu noktada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde bazı projeler yaptık. Hem çevre konusunda bazı hassasiyetler oluşturmak hem de taraftarı tribüne çekmek maksadıyla 5 adet pet şişe ya da cam şişe getirene bilet verme çalışması oldu. Bu da ilgi gördü, hala da devam ediyor. Bu şekilde değişik sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Tüm takımlar bunu yaptığı taktirde seyircilerin bu pandemi şartları altında taraftar olarak tribüne daha fazla geleceğini umut ediyorum.

"Puan olarak Trabzonspor avantajlı, kalan maçlarımızı aynı önemle oynayıp hepsinden üç puan alma arzusu içerisindeyiz"

Mevcut tabloda ikinci sıradasınız, şampiyonluk için lidere en yakın adaylardan birisiniz. Şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsunuz?

Trabzonspor bu noktada büyük bir avantaj elde etti. En azından 17 haftalık periyot içerisinde. Sonuç itibariyle futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Bir de 20 takıma baktığınız zaman hepsi gerçekten büyük ölçüde para harcıyor. Bütün yönetimler zamanlarını bu noktaya yoğunlaştırıyor. Ortada bir emek var. Bunun ne olacağını şu anda kestirmek zor ama puan olarak tabii ki Trabzonspor avantajlı ondan sonra da en yakın rakibi biziz. İş nereye gider, nasıl olur, daha farklı durumlar ortaya çıkar mı? Spor bu her şey olabilir ama biz kendi takımımız açısından şunu söyleyebiliriz: Geriye kalan tüm maçlarımızı aynı ciddiyet ve önemle oynayıp inşallah hepsinden üç puan alma gayreti ve arzusu içerisinde olacağız.