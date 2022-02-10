Süper Lig 'in 25. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen kulübün resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladı.

Fatih Özgökçen'in açıklaması şu şekilde:

Süper Lig'de haftasonu Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Anadolu'nun iki güzide şehrinin dostluğu ve kardeşliği bir doksan dakikaya sığmayacak kadar büyüktür. Futbol, hiçbir zaman hayat memat meselesi değildir. Aynı vatanın evlatları olarak her zaman sporun, birlikteliğimizi artırmasını amaç edinmeliyiz. Ayrıştırmak, kutuplara ayırmak, ötekileştirmek en kolay olanıdır. Centilmen duruşumuzu hiçbir zaman bozmayalım.

Sevgili Konyasporlular; futbolun 2021-2022 sezonundan ibaret olmadığını her fırsatta hatırlamamız gerekiyor. Elbette her maçı kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Fakat kazanmak, kaybetmek sporun doğasında vardır. Sonuna kadar birbirimize destek olup çalışacağız. Kazansak da kaybetsek de 100 yıllık büyük çınar Konyaspor’un vakarlı duruşundan vazgeçmemeliyiz.