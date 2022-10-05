Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Konyaspor, AYOS Grup ile isim ve forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, kulübe maddi destek sağlama adına çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Konyaspor Kulübü’nü basketbol, futbol ve amatör branşlarla birlikte bir çatı olarak düşünüyoruz. Bu noktada da ileri gitmesi için var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Futbol kulübüyle ilgili yapılan sponsorlukları geçtiğimiz günlerde tamamladık diyebiliriz. Spor kulübü olarak hem basketbolda hem de futbolda en üst ligde oynayan 4 kulüpten biriyiz. Hem futbol Süper Lig’de mücadele ediyor hem de basketbol branşımız Süper Lig’de mücadele ediyor. Bildiğim kadarıyla da Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında basketbol ve futbol branşında en üst ligde oynayan başka bir kulüp şu anda yok. Bu açıdan bunun kıymetini de şehir olarak bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Spor camiasının bu yapılan ve yapılacak olan sponsorluk sözleşmeleriyle ayakta durabileceğini de hiçbir zaman unutmamalıyız. Ne kadar çok destek olursa başarı da o denli kendiliğinden geliyor” ifadelerini kullandı.

“Temel düsturumuz, prensibimiz her zaman mücadele etmek”

Futbolda sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Başkan Fatih Özgökçen, “Şu an itibariyle futbol takımımız, puanlar eşit ama averajla da olsa 3. sırada mücadelesine devam ediyor. Bu noktada basketbol takımımızın da lige iyi başlaması bizim için bir motive kaynağı olacaktı. Pazartesi günü oynanan maçta Beşiktaş’ı deplasmanda yenerek lige galibiyetle başladık. Ben bu noktada hocamızı ve oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah basketbolda bu başarılar devam ettiği müddetçe Konyaspor tam bir spor şehrine yakışır kulüp olarak en üst kulvarlarda mücadele etmeye devam edecektir. Bizim temel prensibimiz her zaman mücadele etmek. Bunu yaptığımız takdirde de başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Özgökçen, kulübe şimdiye kadar destek olmuş tüm sponsorlara ve şehirdeki öncü kuruluşlara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Enver Furkan Çelebioğlu / KONYA (İHA)