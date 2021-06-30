Konyaspor Başkanı Fatih Özgöçken: Hassas davranıyoruz

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgöçken, prensipte anlaştıkları bazı oyuncular olduğunu, transferde hassas davrandıklarını söyledi. Kayacık Tesisleri’ndeki yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özgökçen, tüm kulüplerin futbolcuları için sakatlanmanın olmadığı bir sezon dileyerek, şunları kaydetti:

"Tabii hem sosyal medyadan hem de bize gelen duyumlardan transfere ilişkin serzenişler duyuyoruz. Göreve geldiğimizde dediğimiz gibi, bu kulübün 1 lirasını bile heba etmek istemiyoruz. Bu noktada çok düşünerek transfer yapmak istiyoruz. Zaten bütün kulüpler de aynı şekilde devam ediyor. Hassas davranıyoruz. Transferle ilgili şunu belirtmek istiyoruz. Bugün 4 futbolcuyla imzaları attık. İnşallah şehrimize hayırlı olur. Ayrıca prensipte anlaştığımız bazı oyuncular da var. Ama sözleşme tamamlanmadan bunları açıklamak doğru olmaz. İnşallah kısa sürede onları da açıklarız."

Özgökçen, Türkiye Futbol Federasyonuna gelecek sezon Konyaspor’un kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle 2021-2022 sezonunun "Süreyya Ege" ligi olması konusunda başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.