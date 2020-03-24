Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten: Oyuncularımız tedirgin değil

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Kanal 42'de Veli Özkan'ın sorularını yanıtladı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle oyuncuların steril bir ortamda çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüklerini ifade eden Öten, ''Tesislerimiz, imkanlarımız, her şeyimiz dört dörlük. Futbolcularımız da Konya'da bulunuyor. Şuan için takımda bir tedirginlik yok. İmkanlar, olanaklar, temizlik hijyen noktasıyla ilgili. Bu bir sağlık meselesi. Biz de gereken hassasiyeti Konyaspor olarak gösteriyoruz.'' dedi.

Konyaspor'un kimseye borcu olmadığının altını çizen Öten, ''Bu olaydan önce de Konyaspor, bu şekildeydi. Başkanımız bu konuda aşırı hassas. Kimse bizim açımızdan mağdur olmadı. Futbolcuların belli bir miktarda alacakları var, her kulüpte olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte şartlar neyi uygularsa ona göre hareket edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Gündemde olan Play-Off sistemine karşı olduklarının altını çizen tecrübeli futbol adamı, '' Nerede, nasıl oynanacak? Ligler oynanırsa aynı sistemde devam etmesinden yanayım. Play-Off gelirse çok sorunlar çıkacağını düşünüyorum. Oynanmayacaksa hiç oynanmasın. İnsan sağlığından öte hiçbir şey yok. Kimse itiraz edemez. Tahmin etmiyorum. Tabii maddi konulardan her kulüp gibi biz de sıkıntı çekeceğiz ama sürdürülebilirlik açısında FIFA'nın da katkısı olacaktır. Belki federasyonumuz kulüplere katkıda bulunacaktır. Bir şekilde bu sene lig bitecek. Hepsi bir süreç. Yüksek borcu olan kulüpler için sıkıntılar çıkabilir. Borcumuz olmadığı için kendi iç bünyemizde bazı sorunları karşılayarak bu ligi bu şekilde bitireceğiz. Muhakkak destek gelecektir diye düşünüyorum.'' dedi ve sözlerini noktaladı.