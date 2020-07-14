Konyaspor - Başakşehir maçının yıldızı Farouk Miya

Konyaspor’da günün yıldız ismi Farouk Miya’ydı. Başakşehir maçında ilk düdükten itibaren müthiş bir mücadele ortaya koyan başarılı oyuncu, ilk 45 dakikada gecenin kaderini belirledi. Zirve yolundaki Başakşehir’in güçlü savunmasının bir türlü önlem alamadığı Miya, 20. dakikada geriye düşen takımı adına skoru eşitledi. Ugandalı yıldız, ilk yarının son anlarında yine sahne aldı. Bu kez savunmadan sekip önüne düşen topu muhteşem bir şutla kaleye yollayan Miya, farkı 2’ye çıkardı. Bu sezon ikinci kez bir karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Miya gol sayısını 8’e çıkarırken takımını adeta ipten aldı.







