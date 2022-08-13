Konyaspor-Başakşehir maçının stadı değişti

Konyaspor , Başakşehir maçının zemin koşullarının elverişli olmaması nedeniyle Eskişehir'de oynanacağını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır.

İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir.

TFF’nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır.

Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir’de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır.



