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Konyaspor-Başakşehir maçının stadı değişti

Konyaspor, Başakşehir maçının Konya Büyükşehir Stadyumu’nda zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı gerekçesiyle 15 Ağustos Pazartesi günü Eskişehir'de oynanacağını açıkladı

13 Ağustos 2022, Cumartesi 22:37 Son Güncelleme:
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Konyaspor-Başakşehir maçının stadı değişti

Konyaspor , Başakşehir maçının zemin koşullarının  elverişli olmaması nedeniyle Eskişehir'de oynanacağını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. 

İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir.

TFF’nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır.

Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir’de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır.


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