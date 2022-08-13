Konyaspor-Başakşehir maçının stadı değişti
Konyaspor, Başakşehir maçının Konya Büyükşehir Stadyumu’nda zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı gerekçesiyle 15 Ağustos Pazartesi günü Eskişehir'de oynanacağını açıkladı
Konyaspor , Başakşehir maçının zemin koşullarının elverişli olmaması nedeniyle Eskişehir'de oynanacağını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır.
İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir.
TFF’nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır.
Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir’de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır.