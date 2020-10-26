Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, core ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. Minyatür kalelerde oynanan topla oyunla devam eden idman, çift kale maç ve koşu ile sona erdi

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Amir Hadziahmetovic, Marin Anicic, Artem Kravets ve Volkan Fındıklı katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı.