Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor'u deplasmanda deviren ve sezona harika bir başlangıç yapan Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeşil Beyazlı ekip, evinde 3 puana uzanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk hafta Alanyaspor'a kaybeden Başakşehir ise ilk galibiyetini Konya'da almaya çalışacak. Peki, Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor deplasmanında aldığı galibiyetle sezona harika bir başlangıç yapan Yeşil Beyazlı ekip, Başakşehir engelini de aşıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Alanyaspor mağlubiyetiyle lige giren Turuncu Lacivertli ekip ise Konya deplasmanında ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor'da tek eksik sakatlığı devam eden Marin Anicic. Başakşehir'de ise Chadli ve Crivelli'nin son durumu maç saatinde belli olacak.
Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Başakşehir muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Endri, Bytyqi, Cikalleshi
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Youssouf, Visca, Aleksic, Berkay, Muhammet Demir