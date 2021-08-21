Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor deplasmanında aldığı galibiyetle sezona harika bir başlangıç yapan Yeşil Beyazlı ekip, Başakşehir engelini de aşıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Alanyaspor mağlubiyetiyle lige giren Turuncu Lacivertli ekip ise Konya deplasmanında ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor'da tek eksik sakatlığı devam eden Marin Anicic. Başakşehir'de ise Chadli ve Crivelli'nin son durumu maç saatinde belli olacak.

Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Endri, Bytyqi, Cikalleshi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Youssouf, Visca, Aleksic, Berkay, Muhammet Demir